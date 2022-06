A finire nella trappola delle truffe on line questa volta è toccato ad uno scandianese che, quando si è accorto del raggiro, si è rivolto ai Carabinieri della Tenenza del luogo. La vittima aveva risposto ad un annuncio pubblicato su un noto sito di compravendita on line perché interessato all’acquisto di una Vespa. L’affare sembrava concluso tanto che, per assicurarsi l’acquisto, aveva versato un acconto di 750 euro tramite un bonifico bancario. Il seguente tentativo di ricontattare il venditore per definire l’operazione, però, è risultato vano.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri di Scandiano hanno avviato le indagini che, grazie al tracciamento dei movimenti bancari, hanno consentito di identificare il finto venditore. Si tratta di una donna abitante nel bresciano che, ieri, al termine degli accertamenti è stata segnalata alla Procura della Repubblica, ipotizzando nei suoi confronti il reato di truffa. Spetterà ora alla Procura, una volta chiuse le indagini, informare il Giudice per le valutazioni circa le reali responsabilità penali della donna bresciana.