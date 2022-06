Il comune di Castiglione dei Pepoli abbassa la TARI alle famiglie e alle imprese, per il 2022. I rincari che si stanno registrando ormai da mesi stanno mettendo in difficoltà tutti: famiglie, imprese, associazioni e anche enti locali.

L’allarme lanciato da tempo dai Comuni sta trovando alcune risposte da parte del governo, ma è evidente che ripercussioni negative sui bilanci ci saranno.

In questa difficile fase il comune di Castiglione dei Pepoli ha, comunque, deciso di abbassare le bollette della TARI per l’anno 2022 attingendo 75.000 euro circa dall’avanzo di amministrazione. Le riduzioni nette rispetto al 2021 saranno del 3% circa per le famiglie e del 5% per le attività che più hanno risentito della crisi pandemica. Inoltre, viene modificato il regolamento per alleggerire ulteriormente i costi del servizio per gli impianti sportivi comunali affidati a privati. L’attuazione della “manovra finanziaria” è stata possibile grazie ad un buon risultato di amministrazione, costruito nel tempo grazie e a scelte prudenziali.

L’investimento in efficientamento energetico e l’attenzione alla spesa hanno infatti permesso di generare un buon avanzo che adesso può essere usato per tagliare la tassa rifiuti. I cambiamenti gestionali e la recente gara per la concessione del servizio rifiuti hanno portato cambiamenti significativi in molti Comuni: i nuovi metodi di calcolo hanno portato ad esempio nel 2021 alcuni ad avere riduzioni e altri ad avere aumenti, senza poter incidere direttamente. La possibilità data ora dal Governo di poter utilizzare da subito l’avanzo di amministrazione è stata quindi colta al volo dall’amministrazione di Castiglione dei Pepoli, riuscendo così a incidere sulle tariffe, cosa che l’anno scorso non era stato possibile.

Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli, ha dichiarato: “L’aumento dei costi energetici sta mettendo in difficoltà tutti; il nostro bilancio è sempre in un equilibrio precario per la spesa corrente, tanto che nel 2021 abbiamo dovuto aumentare il costo di alcuni servizi, come ad esempio le lampade votive. Abbiamo però avuto una gestione attenta del bilancio e siamo riusciti così ad avere un buon avanzo di amministrazione. Oltre a utilizzare tali risorse per favorire gli investimenti sul territorio abbiamo scelto di restituirne una parte ai cittadini, in un momento così difficile per tutti, abbassando sensibilmente la TARI per il 2022”