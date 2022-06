Le emozioni della musica, il divertimento degli spettacoli, la valorizzazione dei luoghi all’aperto in cui cresce lo spirito di comunità: sono questi gli ingredienti dell’estate casalgrandese, che torna con una proposta che spazia dal teatro, al cinema, all’intrattenimento, alla cultura, con l’obiettivo di rendere ancor più speciale questi mesi di ritorno agli eventi aperti al pubblico.

Il cartellone ufficiale del Comune si inaugura con un appuntamento molto atteso dalle famiglie, il ritorno di Green Mosquito, la rassegna di cinema per grandi e piccini, che diffonde un messaggio di ecosostenibilità: l’energia necessaria a proiezione è infatti prodotta a impatto zero. Tre le date previste a giugno, sempre alle 21.30 e a ingresso libero: sabato 11 al Parco Secchia, verrà proiettato ‘Iron Man’; martedì 21 giugno al parco via del Bosco (Sant’Antonino) sarà la volta di ‘Bolt’; martedì 28 giugno al Circolo Tennis di Casalgrande, ‘Pets’.

Tornano anche gli eventi dal vivo di Aria Aperta Teatro Festival, organizzati da Quinta Parete nella splendida cornice del Castello di Casalgrande Alto. Si parte il 13 giugno con “Una lacrima di vov”; seguirà il 14 “La partita non è ancora finita”, il 15 “I vestiti nuovi del principe Amleto”, il 16 “La nebbiosa” (Per info, orari, costo biglietti e prenotazioni: www.quintaparete.org -342/9337099 – segreteria@quintaparete.org). Da segnalare, come per la scorsa edizione, che ogni spettacolo si rivolge ad una specifica categoria di età (kids, per i bambini; young per i ragazzi e big per le età più mature), con l’obiettivo di abbracciare i gusti e le aspettative di un pubblico più ampio e trasversale possibile.

Il 23 giugno al via gli appuntamenti con le Notti al Castello, organizzate dal Teatro De André, tra divertimento, impegno, musica e libri. Si parte il 23 giugno alle 21.15 con “Al decameroun”, regia di Silvano Morini; il 24 giugno “Serata Emergency”, con aperitivo dalle 19 e serata dalle 21.15 con la dott.ssa Laura Castigliani e Tieste Davoli; il 25 giugno alle 21.15 “Just sing”, concerto con Daniela Galli e Fausto Comunale; il 30 giugno alle 21.15 “Gianni Celati e Luigi Ghirri”, con Daniele Benati e Paolo Simonazzi.

Insieme agli eventi culturali, non vanno dimenticati gli spettacoli organizzati dalla Pro Loco con la rassegna E…state a Casalgrande: il 6 giugno Sapori a Colori (con Marco Ligabue e Andrea Barbi), il 13 giugno la Silent Disco (alla consolle dj Lorenzo Rivi) e il 20 giugno la Corrida – dilettanti allo sbaraglio. Salvaterra Eventi proporrà invece il 18 giugno la sua Caccia al tesoro su due ruote, a partire dalle ore 14, con concerto in piazza Farri alle 19.30 dei Sempre Anomali.

Per maggiori informazioni sugli spettacoli è possibile consultare il sito internet del Comune di Casalgrande: www.comune.casalgrande.re.it.