È Anna Maria Petrini, attualmente Commissaria Straordinaria dell’Ausl di Parma, la nuova direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena, designata dalla Giunta regionale. Prende il posto di Antonio Brambilla, che lascia l’incarico per andare in pensione.

“I più sinceri auguri di buon lavoro- commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini- alla nuova direttrice, che ha già dato prova di grande competenza e professionalità all’interno del nostro servizio sanitario regionale, e un ringraziamento di cuore al dottor Brambilla, per il prezioso e importante lavoro svolto nei tre anni trascorsi alla guida dell’Azienda sanitaria modenese e prima ancora, per molto tempo, come dirigente nell’ambito dell’assessorato regionale alla Sanità con la massima dedizione e capacità”.

L’incarico di Commissario Straordinario dell’Ausl di Parma, attualmente ricoperto dalla dottoressa Petrini, sarà temporaneamente affidato ad un professionista facente funzione.

Anna Maria Petrini. Marchigiana di origine, economista di formazione. Dopo la laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bologna, perfeziona il proprio percorso formativo presso il consorzio FIA e società di studi economici Nomisma, oltre alla SDA Bocconi School of Management, prima di frequentare i corsi in formazione manageriale per Direttori di struttura complessa (2014) e per le Direzioni Generali (2016/2017). Ma è nel 2000 che inizia la sua carriera in ambito sanitario con il suo primo incarico dirigenziale: viene infatti nominata dirigente responsabile del controllo di gestione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Due anni dopo il trasferimento a Bologna, dove ricopre lo stesso incarico all’Azienda Usl del capoluogo e, successivamente, riceve l’incarico di direttore del Controllo direzionale aziendale all’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Nel 2008, nella stessa struttura, assume la direzione della Struttura complessa Risorse economiche e finanziarie, e nel 2012 diventa direttore del Dipartimento Amministrativo. Nel 2015 il ritorno all’Ausl di Bologna come direttore amministrativo, fino alla nomina, nel luglio 2020, a Commissario Straordinario dell’Ausl.