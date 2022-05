Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma della chiusura notturna dello svincolo di immissione sulla Nuova Bazzanese.

Pertanto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, lo svincolo che, dall’uscita 1 “Nuova Bazzanese” immette sulla Nuova Bazzanese, in direzione di Vignola, sarà chiuso dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 giugno.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale”; in ulteriore alternativa, percorre la Nuova Bazzanese in direzione Bologna Centro e riprendere il percorso verso Vignola utilizzando la rotonda Biagi.