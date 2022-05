Entro le 21 di oggi, 31 maggio, riaprirà la Galleria del Seminario, dopo l’intervento di riparazione resosi necessario a seguito dell’incendio di un autobus di linea dello scorso 24 febbraio.

“Ho avuto proprio oggi la comunicazione – afferma il Sindaco di Carpineti e Presidente dell’Unione Appennino – che entro la serata il tunnel verrà riaperto. Siamo soddisfatti perché la tempistica dell’intervento è stata pienamente rispettata. Si conclude così un periodo di alcuni mesi che hanno comportato disagi non indifferenti per i residenti e i pendolari dell’Appennino, e anche per i turisti che iniziano ad arrivare numerosi.

Ora dobbiamo continuare il dialogo costante con Anas per riuscire a intervenire sulle criticità che restano sulla Statale 63 nella zona appenninica, come ad esempio la strettoia da Ca’ del Merlo ad Ardaceda e dal Bocco a La Bettola”.