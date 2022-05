Progetto Pulcino Onlus ed i Dream Makers si uniscono, ancora una volta, in favore del reparto di Neonatologia e della TIN (Terapia Intensiva Neonatale) dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Domenica 5 giugno 2022 alle ore 21, in Via Fellini 9 a Quattro Castella, andrà in scena il primo di tre spettacoli targati Dream Makers intitolato “Dream Disney” in cui tanti personaggi Disney tra i più amati ed acclamati dai bambini come Bella, Biancaneve, Peter Pan, Rapunzel, Aladdin, Cenerentola, Elsa, Olaf, Malefica e molti altri ancora balleranno, canteranno e reciteranno in una magica atmosfera catapultando gli spettatori in un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione.

Lo spettacolo “Dream Disney” – scritto ed ideato da Maicol Montecchi – vedrà coinvolti una trentina di attori che si cimenteranno in diverse discipline quali il pattinaggio, lo stunt action, il musical ed il teatro.

Immaginate che una notte vi capiti di fare uno strano sogno e che, al risveglio, non sappiate se sia stato tale o se abbiate vissuto in una dimensione parallela alla realtà. Questo é ciò che si troverà a vivere Alex – il protagonista di questa storia – insieme ad Adrianna, sua amica da sempre. Le loro vite tranquille a Sotto il Colle saranno sconvolte per sempre da una nuova incredibile realtà.

Questi due ragazzini di poco più di 10 anni dovranno scoprire il segreto della Magia e, quale mondo, se non quello dei classici Disney, la rappresenta appieno?…

I Dream Makers doneranno una quota del ricavato delle serate che verrà utilizzato per portare a termine un ambizioso progetto che Progetto Pulcino Onlus si è prefissato per il 2022: riuscire ad acquistare un apparecchio per la radiografia digitale da donare al reparto di Neonatologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia il cui costo si aggira intorno ad €85.000

Si tratta di uno strumento per la trasformazione della classica radiografia in una versione digitale per cui la lastra non andrà più sviluppata ma si vedrà immediatamente al letto del piccolo paziente. I vantaggi saranno sia la tempestività (pensiamo ai casi da trattare in emergenza) che la prevenzione dalle infezioni.

Per chi non riuscisse a partecipare ma desiderasse aiutare Progetto Pulcino Onlus a realizzare futuri progetti può destinare il suo 5×1000 firmando nella casella riservata al “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale …” e riportare nell’apposito spazio il Codice Fiscale 91143380359.

Sul sito di Progetto Pulcino (www.progettopulcino.org) saranno condivise le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza al tema della nascita pretermine e conoscere, seguire e sostenere tutte le attività della onlus.

www.progettopulcino.org – www.facebook.com/ProgettoPulcinoOnlus – www.instagram.com/progetto_pulcino_onlus/

“Dream Disney”

Testi: Maicol Montecchi – Scenografia: Luca Montecchi – Luci ed effetti speciali: Simone Chiapparini – Regia: Vladi Dimitri – Pubbliche relazioni: Maria Elena Morselli

Durata dello spettacolo: 2 ore circa – Fascia d’età: per tutti, grandi e bambini

Biglietto: €12 adulti e €8 bambini

Per informazioni e prenotazioni: 328 9777215