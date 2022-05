C’è chi la vive semplicemente come un’occasione di provare specialità tradizionali di molte cucine etniche, preparate a regola d’arte. Chi invece ne coglie anche il valore per l’integrazione, il dialogo, la conoscenza reciproca tra culture diverse che però da anni ormai convivono sullo stesso territorio. Un’occasione per rinsaldare ancor di più il legame con la comunità locale di cui sono diventate parte integrante. La Festa delle Culture, nel Parco Pineta di Casina, è una iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Effetto Notte che ha un valore molto alto, tanto che negli anni è diventata un momento di forte richiamo tra gli appuntamenti di inizio estate.

Quest’anno sarà il 5 giugno, a partire dalle ore 17, e la festa ripropone il format tradizionale, visto che nel 2020 a causa delle normative Covid non si era tenuta e nel 2021 era stata proposta come pranzo. Invece domenica tornerà il consueto e atteso Buffet multietnico che regala profumi, colori, suoni e sapori del mondo, in particolare delle comunità straniere che contano residenti nel territorio comunale.

Al buffet dunque sarà possibile gustare specialità delle comunità albanesi, rumene, marocchine, bosniache, senegalesi, tunisine, egiziane e altre. Sarà possibile assaggiare tutte queste specialità gratuitamente (offerta libera per chi lo vorrà. All’ingresso sarà richiesta una cauzione per le stoviglie lavabili che verrà resa una volta che saranno restituite).

Un momento al quale tutti sono invitati, perché il bello della Festa delle Culture è proprio la condivisione e l’incontro.