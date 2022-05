Da lunedì 6 giugno entra in vigore a San Felice sul Panaro per la biblioteca comunale “Campi- Costa Giani”, l’orario estivo che durerà fino a sabato 10 settembre. Lunedì, mercoledì e venerdì la biblioteca sarà aperta dalle 8.30 alle 13.30. Il martedì e giovedì l’apertura sarà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre il sabato dalle 9 alle 12. In agosto la biblioteca sarà chiusa dal 6 al 20 e tutti i sabati.



