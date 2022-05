Tra Nonantola e Modena, lungo la strada provinciale 255 “Nonantolana”, partiranno lunedì 6 giugno dei lavori di manutenzione che interesseranno il sottopasso di via Maestra in località Bagazzano, che avranno una durata complessiva di 150 giorni e termineranno entro il mese di ottobre.

Per consentire le lavorazioni, sarà necessario chiudere al transito il sottopasso di via Maestra di Bagazzano dal 6 giugno al 5 agosto, mentre una seconda fase di lavorazioni, che inizierà il primo agosto e terminerà a metà settembre, interesserà il viadotto sul fiume Panaro, sul quale verrà istituito un senso unico obbligatorio in direzione Nonantola, mentre il transito da Nonantola in direzione Modena sarà deviato sul vecchio ponte di Navicello.

I tecnici della Provincia sottolineano che «si tratta di un intervento non più rinviabile, iniziato ora, anche per approfittare della chiusura delle scuole così da contenere i disagi, dovuti alle limitazioni del transito veicolare».

Il progetto, che sarà realizzato dalla ditta Stradedil srl di Palagano, prevede la manutenzione straordinaria del sottopasso e un intervento sul viadotto stesso, con la costruzione di nuovi giunti a pavimento.