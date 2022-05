Giovedì 2 giugno, sarà inaugurata la nuova sede della Polizia Locale di Castelfranco Emilia, nella frazione di Piumazzo, in Via dei Mille 58.

Nell’ottica di garantire ai cittadini una maggiore presenza sul territorio degli agenti di Polizia Locale, l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, ha così deciso di istituire una nuova sede nella frazione di Piumazzo. Un altro passo concreto nell’ottica del lavoro che l’Amministrazione porta avanti con l’Osservatorio Permanente sulla Sicurezza Urbana e Legalità.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 11.00, alla presenza del Sindaco, Giovanni Gargano e del Comandante della Polizia Locale, Cesare Augusto Dinapoli.

“L’apertura di questa nuova sede si è resa necessaria perché Piumazzo è una comunità grande – spiega il Comandante della Polizia Locale, Cesare Augusto Dinapoli – ed era importante fornire un punto di riferimento di legalità per i cittadini. Il nuovo ufficio sarà a disposizione degli utenti per ricevere informazioni, segnalare problemi, ma anche per fare denunce e per la consultazione dei verbali”.

“L’ apertura di un nucleo di polizia frazionale e di vicinato a Piumazzo” conclude il Sindaco Giovanni Gargano “è coerente con l’obiettivo di fornire servizi più vicini ai cittadini, in un’ottica di città policentrica: dopo l’inaugurazione del Centro diurno per anziani “La clessidra”, con la presenza della Polizia Locale a Piumazzo, vogliamo garantire un maggior controllo del territorio, rispondendo alle richieste e sollecitazioni dei cittadini per garantire un presidio di legalità e sicurezza.”

Gli uffici della sede di Piumazzo saranno aperti: il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00.