Meeting regionale di cross country, settore giovanile, “Memorial Alberto Braghetta” giovedì prossimo 2 giugno a Cavezzo. L’evento ospita circa 400 giovani biker da 6 a 12 anni, provenienti da tutta la regione e accompagnati dalle rispettive famiglie. La manifestazione si svolge nell’area antistante il Palazzetto dello Sport sul circuito permanente di MTB Spaccagambe, utilizzato da anni per gare amatoriali in inverno. E’ organizzata dalla ASD Ciclistica Novese in collaborazione con la società ASD Pedale Cavezzo e la Polisportiva San Marinese e con il patrocinio del Comune di Cavezzo.

Giovani atleti cercheranno di emulare i campioni che hanno attraversato il nostro territorio il 18 maggio in occasione del Giro d’Italia 2022 sfiorando proprio l’area del circuito.

Ritrovo in via Rosati 46 alle ore 8,30 C/o Palazzetto dello Sport.

La manifestazione si svolgerà su 2 percorsi su prato/sterrato e con difficolta proporzionali alle categorie, da ripetere più volte:

Circuito settore A lunghezza 0.600 km ondulato con piccola difficoltà PG – 1 Giro ; G1 – 2 Giri ; G2 – 3 Giri ; G3 – 4 Giri

Circuito settore B lunghezza 0.900 km ondulato con collina da affrontare 2 volte G4 – 6 Giri ; G5 – 8 Giri ; G6 – 10 Giri

Verifica licenze 8,30 – 9.30

Riunione presso are giudici ore 9.30

Partenza ore 10.00

Arrivo ore 13,00

Servizi: parcheggi con ampio spazio per i team; Bar e Street Food per ristoro a pranzo (si consiglia prenotazione).

Ci si augura una bella giornata di sport e aggregazione per giovani e famiglie dopo un periodo difficile e a pochi giorni proprio dal ricordo del sisma 2012, perché proprio nell’area della manifestazione, esattamente 10 anni fa in questi giorni, era stato allestito un campo di accoglienza.

Per informazioni Ciclistica Novese asdciclisticanovese@gmail.com