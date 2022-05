Nel pomeriggio di eri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine.

Il servizio, che ha avuto come principale obiettivo la prevenzione e il contrasto del crimine diffuso con particolare attenzione ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina, ha interessato la zona Tempio, parco Ducale, piazza Dante, parco XXII Aprile, corso Vittorio Emanuele e successivamente anche il parco Novi Sad.

E stato effettuato un controllo avventori presso un bar del Novi Sad, uno dei quali alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi e nei cui confronti si è proceduto all’accompagnamento in Questura e alla contestuale denuncia per Resistenza a Pubblico Ufficiale e per ingresso e soggiorno illegale sul T.N. Allo stesso veniva notificato il provvedimento di espulsione.

35 persone controllate e 8 veicoli durante l’attuazione dei posti di controllo effettuati in viale Montecuccoli e viale Monte Kosica.

I servizi all’interno dei parchi attenzionati sono stati effettuati con pattuglie appiedate e non sono emerse particolari criticità.