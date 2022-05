Ieri personale del Commissariato di Carpi ha tratto in arresto per il reato di evasione, un cittadino di anni 45. L’uomo, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare nel comune di Carpi per furto aggravato, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dagli agenti della Volante che l’hanno sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione.

Il Magistrato di Sorveglianza ha quindi emesso un provvedimento di aggravamento disponendo l’accompagnamento del 45enne presso la Casa Circondariale di Modena dove lo stesso dovrà scontare la pena residua.