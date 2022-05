È stato pubblicato all’Albo Pretorio l’avviso pubblico “per l’affidamento in uso e gestione delle palestre scolastiche provinciali in orario extrascolastico per gli anni 2022-2027”.

L’Avviso punta ad esperire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in uso e relativa gestione delle palestre scolastiche provinciali in orario extrascolastico, prive di rilevanza economica, ad Associazioni/Società Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali oltre a forme associative senza fini di lucro (in riferimento ad Enti del Terzo Settore), aventi tra le proprie finalità statutarie la promozione e divulgazione di attività sportive dilettantistiche.

L’avviso pubblico riguarda l’affidamento della concessione in uso e gestione di quattro palestre scolastiche provinciali site a Sassuolo, prive di rilevanza economica, suddivise in 4 lotti:

LOTTO 1: palestra ITCG “A. Baggi”, Via San Luca, 57

LOTTO 2: palestra Liceo “A.F. Formiggini”, Via Bologna, 14

LOTTO 3: palestra grande IPSIA “Don Magnani”-ITIS “A.Volta” – P.zza Falcone e Borsellino, 2

LOTTO 4: palestra piccola IPSIA “Don Magnani”-ITIS “A.Volta” – P.zza Falcone e Borsellino, 2

Le caratteristiche dell’affidamento della concessione in uso e della gestione delle palestre sono meglio specificate negli schemi di convenzione e di capitolati d’oneri allegati all’avviso.

Al fine di favorire la massima partecipazione al bando, gli offerenti potranno presentare un’offerta per uno solo dei quattro lotti previsti.

In caso di lotto andato deserto in esito a procedura ad evidenza pubblica si provvederà all’affidamento diretto dell’impianto, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.

L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali. Le palestre sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. All’atto della presa in gestione dell’impianto sportivo verrà redatto apposito verbale di consegna.

L’assegnazione è finalizzata alla presentazione da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali oltre a forme associative senza fini di lucro (in riferimento ad Enti del Terzo Settore), di progetti tesi alla programmazione e gestione delle attività sportive consentite nella struttura.

La durata prevista per la gestione dell’impianto è stabilita in 5 (cinque) anni, dal 01.09.2022 fino al 31/08/2027, con possibilità di proroga di 6 mesi per garantire l’espletamento della procedura del nuovo affidamento.

I soggetti che intendono partecipare dovranno inoltre possedere capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

esistenza da almeno 3 anni;

iscrizione nell’apposito Registro di competenza (registro CONI, registro CIP, RUNTS);

non avere situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire in plico sigillato al Servizio Protocollo del Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, entro le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2022.