La Società ASD Società Roller Hockey Scandiano organizza nei giorni 9-10-11-12 giugno le Finali Nazionali Under 19 di Hockey su pista a Scandiano.

Il sodalizio rossoblu ha fortemente voluto questa manifestazione per portare l’Hockey giovanile nazionale a Scandiano, un evento importante che rappresenta l’anima del movimento della nostra disciplina.

Ci si è dedicato con entusiasmo, nell’intento di rendere a tutti la permanenza piacevole, dopo un’attenta preparazione, un investimento di tempo, energie, che si spera siano in grado di ripagare con momenti indimenticabili.

L’Amministrazione Comunale, condividendo l’ambizioso progetto ha patrocinato le Finali Nazionali Giovanili Under 19, contribuendo a realizzare, nel miglior dei modi questa manifestazione, che si svolgerà al Palaregnani, il teatro dello sport Scandianese.

Una kermesse sportiva di alto livello dove parteciperanno per l’assegnazione dei titoli di Coppa Italia e Campionato Nazionale i migliori giovani Under 19 provenienti da tutta Italia.

14 formazioni presenti, 8 finaliste in Campionato e 6 in Coppa Italia, con al seguito Staff Tecnici, Dirigenti, Genitori, oltre al pubblico.

Quattro giorni di manifestazione che inizieranno con le fasi di qualificazioni e un calendario serrato che vede impegnate le formazioni delle due competizioni per due giorni e mezzo, per arrivare alle semifinali di sabato 11 giugno e alle Finali di domenica 12 giugno.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming su FISR TV.

La cerimonia di apertura si terrà venerdì 10 giugno, alle ore 20,30, al PalaRegnani dove sfileranno tutte le Squadre, alla presenza delle Autorità.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sempre al PalaRegnani nella giornata del 12 giugno, alle ore 16,00, alla presenza delle Autorità che premieranno le quattro formazioni finaliste di ogni competizione.

La Società Roller Hockey Scandiano è presente alle Finali Nazionali di Campionato, valide per l’assegnazione dello Scudetto 2021-22, con una formazione competitiva, composta da atleti del vivaio.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che ci hanno consentito di essere qui e che questa kermesse sia una Festa per l’Hockey Pista e per lo Sport.

(ASD Roller Hockey Scandiano)