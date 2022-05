Tra le molteplici attività che caratterizzano l’impegno quotidiano della Polizia di Stato c’è la trattazione e il rilascio dei documenti di viaggio. In questo ambito, dato l’imminente inizio del periodo estivo che determina l’aumento delle partenze per viaggi all’estero e il conseguente incremento delle richieste di rilascio di titoli validi per l’espatrio, la Questura di Bologna implementerà l’impegno con un’apertura straordinaria degli Uffici interessati.

L’iniziativa si terrà il 2 giugno, in occasione della ricorrenza del 76° Anniversario dell’istituzione della Repubblica Italiana, e vedrà il personale dell’Ufficio Passaporti della Questura di Bologna, dei Commissariati cittadini “Bolognina-Pontevecchio” e “S. Viola” e dei commissariati di San Giovanni in Persiceto e Imola, impegnato nell’acquisizione e trattazione di numerose pratiche per il rilascio di passaporti.

Tale servizio è rivolto ai cittadini che hanno già ottenuto l’appuntamento mediante prenotazione presso il portale dedicato e che abbiano già segnalato all’atto della prenotazione di dover intraprendere un viaggio all’estero per comprovati motivi di salute, lavoro o studio, con urgenza, comunque non oltre il 15 giugno 2022.

In questi giorni gli Uffici menzionati stanno già contattando gli interessati al fine di convocarli per la giornata del 2 giugno 2022, attingendo dall’elenco delle prenotazioni effettuate.

Con riferimento alle sole prenotazioni già effettuate presso l’Ufficio Passaporti della Questura sarà, inoltre, ancora possibile segnalare l’urgenza sino al 1 giugno 2022 alle ore 12.00, contattando i seguenti recapiti: 051/6401663 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00); ammin.quest.bo@pecps.poliziadistato.it.