Il 1° giugno prende il via la rassegna di ARS Ventuno Centro delle Arti dedicata agli adolescenti con un ricco programma che vede protagonisti più di seicento ragazzi in scena nei teatri di Correggio e Guastalla. Comun denominatore degli spettacoli in programma è il volo, inteso come possibilità di immaginare futuri possibili. Ed è proprio l’immaginazione il soggetto principale.

Come sostiene la direttrice di ARS Ventuno Antonella Panini, curatrice della rassegna, “nel nostro tempo la realtà ha dimensioni fluttuanti. Siamo sommersi da immagini, informazioni, relazioni tecnologiche ed è sempre più difficile trovare punti saldi ai quali ancorare la percezione della realtà che ci circonda. Gli ultimi due anni hanno palesato quanto il mondo virtuale si intrecci con quello reale fino a sfumarne i confini. Le giovani generazioni abitano queste dimensioni vivendone tutte le opportunità e le contraddizioni. Il progetto Chimere, itinerari nel fantastico vuole esplorare mondi reali e immaginari della tradizione e della contemporaneità per coglierne i legami, le relazioni simboliche, le opportunità dialettiche promuovendo percorsi di consapevolezza personale attraverso creazioni artistiche”.

Shakespeare, Ibsen, Barrie, Baum sono autori scelti dalla rassegna per i loro personaggi, sognatori capaci di volare. Il volo è un modo per mettere in relazione mondi paralleli e la capacità di vedere oltre il contingente.

I linguaggi metaforici e contemporanei della danza, del teatro, e dell’arte, sono strumenti straordinari per accedere alla simbologia del fantastico e affrontare le tematiche ad essa correlate fornendo stimoli e mezzi espressivi agli adolescenti, ai bambini e ai giovani adulti.

La rassegna apre al Teatro Ruggeri di Guastalla con un importante debutto: il 1° giugno Sogni d’Estate di Shakesperiana memoria con inserti contemporanei verrà presentato alle scuole secondarie dell’IC Ferrante Gonzaga e replicato per il pubblico alle 21, segue il 2 giugno alle 17,30 La Città degli Smeraldi da Il Meraviglioso Mago di Oz e alle 21 Polifonie di Ordinaria Solitudine.

Poi la rassegna si sposta al Teatro Asioli di Correggio il 6 e 7 giugno alle 20,30 con lo spettacolo di danza Il Bambino che Sapeva Volare tratto da Peter Pan. L’8 giugno torna il teatro: alle 19 vanno in scena Sofia e i Giganti e La Crociera mentre alle 21 va in scena Il Ragazzo sulla Renna. Sempre all’Asioli, il 9 giugno chiude la rassegna Impossibili Nozze.

Sono tanti gli adolescenti impegnati a portare in scena il proprio talento guidati da artisti che hanno provveduto alla loro preparazione: i registi Antonella Panini, Elisa Lolli, Jeane Santos Diaz, Anguelina Tcherkezova, i coreografi Magda Sibillo, M. Caterina Serventi, Cecilia Ligabue, Kevin Avosani, Luciana Guidi, Irene Praticò.

Fa parte di questa rassegna anche l’evento Messi in salvo che coinvolgerà 300 ragazzi della scuola primaria di Guastalla. Il 4 giugno a Palazzo Ducale va in scena lo spettacolo itinerante ideato da Antonella Panini, in collaborazione con ANPI Guastalla, tratto dall’omonimo libro presentato al Ruggeri sabato scorso. Lo spettacolo che, come la pubblicazione, racconta la storia della famiglia guastallese di etnia ebrea Coen, è proposto agli allievi delle classi quinte della primaria F. Gonzaga e alle loro famiglie e si terrà con diverse sessioni sia il mattino, sia il pomeriggio.