Una passeggiata tutti insieme per riflettere sui valori su cui si fonda la Repubblica italiana ma anche il racconto del ruolo del ciclismo nella storia d’Italia, sono queste le iniziative, organizzate dalla Città di Castelfranco Emilia, in occasione della Festa della Repubblica.

Una festa nella Festa per riflettere e ricordare valori importanti e attuali e parlarne con i cittadini. Il 2 giugno, così, lungo le strade di Castelfranco Emilia, prenderà il via una passeggiata “Ricostituente”, ma i festeggiamenti per la Repubblica inizieranno la sera prima, mercoledì 1 giugno, con l’evento dal titolo “La Repubblica del Giro. Il ciclismo nella storia italiana”, uno spettacolo-racconto sull’importanza del ciclismo, della bicicletta e il suo ruolo nella storia dell’Italia nel Novecento.

L’evento è l’ultimo appuntamento della rassegna culturale dal titolo “Quando lo sport fa la storia”, organizzato con la collaborazione di “Allacciati le storie” e Anpi, Associazione Nazionale Partigiani Italiani della sezione di Castelfranco Emilia.

Durante la serata, che si terrà alle 21.00 presso la Biblioteca comunale Lea Garofalo, in piazza della Liberazione 5, con ingresso gratuito, saranno raccontate da Daniele Degli Esposti e Federico Benuzzi, le tante vicende legate alla storia del ciclismo in Italia, attraverso anche le competizioni sportive.

Le iniziative proseguiranno, giovedì 2 giugno, con la “Ricostituente. Passeggiata musicata a più voci”. Si tratta di un itinerario a piedi nel centro storico di Castelfranco Emilia che attraverserà luoghi significativi per riflettere e parlare dei temi e dei valori su cui si fondano la Repubblica italiana e la sua Carta costituzionale.

Lungo il cammino, accompagnati dalle musiche del duo “Fragole e tempesta”, si affronteranno alcune tappe in cui saranno approfonditi i principi fondamentali della Costituzione, il contesto in cui sono maturati e il modo in cui sono evoluti nel corso di questi 74 anni.

“La Costituzione Italiana è un insieme di regole e norme che ci guidano ancora oggi e tutti quanti, anche se in modo inconsapevole, ci confrontiamo con queste regole nel quotidiano – dice l’Assessore alla Scuola, Memoria, Gemellaggi e Patti d’Amicizia, Politiche per l’inclusione e la Pace, Rita Barbieri – . Il contesto del ricordo ci porta a riflettere tutti insieme sugli articoli della Costituzione che è un valore aggiunto. L’Amministrazione comunale si pone come obiettivo anche quello di vivere, nella comunità e con la Comunità, l’importanza di fermarsi a pensare. Fare festa è anche un momento di comunità allegro e spensierato nel quale potere parlare di valori e tematiche importanti – conclude la Barbieri – che l’Amministrazione si pone come obiettivo di benessere e condivisione con tutta la cittadinanza”.

La giornata realizzata, in collaborazione con l’Istituto Storico Di Modena e l’ANPI, inizierà con un primo momento istituzionale alle 10.00, al parco Europa “Antonio Megalizzi”, dove ci sarà la cerimonia di alzabandiera alla presenza del vicesindaco di Castelfranco Emilia, Nadia Caselgrandi.

Subito dopo si partirà tutti insieme alla scoperta dei luoghi per scoprire insieme i valori sanciti nel 1948 e, grazie alle testimonianze e alle esperienze di ospiti locali, come questi valori possano ancora oggi essere declinati nella nostra società.

Al termine della passeggiata, presso il parco Ca’ Ranuzza, sarà possibile fermarsi per un pic-nic libero animato da balli e musiche popolari a cura dell’Associazione “Fragole e tempesta”.

L’iniziativa è rivolta a tutti ed è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria entro il 31 maggio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it