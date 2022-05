Il sindaco Luca Prandini e i tecnici dei servizi dell’Area Gestione del Territorio il 26 maggio 2022 hanno illustrato ai Consiglieri comunali, per quanto di competenza in merito agli aspetti urbanistici, paesaggistici e viabilistici, il progetto che la società agricola Apis MO1 di Bolzano ha presentato ad Arpae per la realizzazione, in un’area agricola di via Dugale Secondo, al confine con via Forcole nel Comune di Mirandola, di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali.

I Consiglieri hanno ricevuto tutte le informazioni in merito alla relazione che il Comune, per quanto di competenza, ha inviato ad Arpae, entro i termini previsti: una dettagliata richiesta di integrazione al progetto depositato al fine di poter svolgere l’istruttoria prevista e successivamente esprimere parere nell’ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi in corso. In questa fase Arpae ha raccolto tutte le richieste di integrazione pervenute da parte degli enti preposti e le ha trasmesse alla ditta proponente che ha 30 giorni di tempo per rispondere, eventualmente quest’ultima può presentare istanza di proroga del medesimo termine di ulteriori 30 giorni per completare il materiale da integrare.

I consiglieri hanno condiviso il metodo di lavoro e valuteranno anche l’ipotesi, ove necessario, che l’Area Gestione del Territorio possa affidare incarichi di consulenza specialistica per approfondire tecnicamente aspetti specifici del progetto.

È stato condiviso, inoltre, la convocazione di un’assemblea pubblica di informazione alla cittadinanza, con il sindaco e gli stessi consiglieri comunali, che si terrà a Fossa martedì 7 giugno alle ore 21:00.

A disposizione dei cittadini la mail info@comune.concordia.mo.it per eventuali richieste di informazioni a cui sarà data risposta in base alle conoscenze e competenze nel merito.

La documentazione presentata da Apis MO1 ad Arpae è disponibile sul server Drive di ARPAE SAC di Modena al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ek7RiqmGDu_aPbVGc2ZNjW3VBBqzNXoa?usp=sharing

Il Sindaco Luca Prandini e la Giunta comunale.

I consiglieri comunali: Negro Paolo, Bautti Matteo, Galavotti Letizia, Pitocchi Elena, Samain Edoardo, Cobellini Gianni, Gatti Emiliano, Gilioli Paolo.