festivaLOVE 2022 darà tantissimo spazio alla musica. Oltre ai live di Elio, Deddy e Malika Ayane sul palco del Parco della Resistenza, infatti, ben nove saranno le band emergenti che si alterneranno tra le piazze e gli angoli più suggestivi di Scandiano tra venerdì e sabato sera.

Un programma, quello della musica live, che spazia tra i generi e offre un palcoscenico di livello a tanti artisti emergenti, locali e non solo, selezionati proprio perché di qualità e in grado di soddisfare un pubblico vasto. In pieno spirito festivaLOVE, la kermesse più attesa dell’estate scandianese che si svolgerà da venerd’ 17 a domenica 19 giugno con concerti, eventi, incontri, presentazioni, spettacoli di circo contemporaneo, cibo e molto, molto altro.

Nel dettaglio le schede dei gruppi, con il luogo e il giorno in cui si esibiranno:

ALMOST DUDE

VENERDI’ 17 GIUGNO – ORE 20 – PIAZZA I MAGGIO

Gli Almost Dude sono una band scandianese attiva da alcuni anni.

Propongono uno repertorio di brani rock tratti dalle colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema.

Il loro nome Almost Dude significa “Quasi Drughi” perché si ispirano al personaggio del Drugo, il protagonista del film “Il Grande Lebowsky” pellicola dei Fratelli Coen, vero “Cult Movie” degli anni ’90.

Assieme a brani tratti da questo film, la band propone anche brani tratti da vari film di Quentin Tarantino e altre importanti pellicole come ad esempio Forrest Gump. Fight Club solo per citarne alcuni.

Gli Almost Dude si presentano in classica formazione da Rock Band e sono formati da:

Marcello Medici – Voce e chitarra

Gianfabio “Ciano” Mandreoli – Chitarra

Nikki Odono – Basso

Andrea Ferrari – Batteria

ОРТОДОНТИЯ – ORTODONZIA

VENERDI’ 17 GIUGNO – ORE 22 – PIAZZA I MAGGIO

Neonati ma in grado di creare emozioni come qualsiasi pargolo.

Non emulatori ma interpreti degli storici CCCP e CSI.

Viglio Ferrari, Marcello Medici, Filippo Barbieri, Patrizia Lusetti, Ivan Santi. Chi suona da anni, chi ha ripreso dopo aver smesso per quegli stessi anni, chi è sul palco per la prima volta.

Diverse le performance con la vecchia formazione variabile: Viglio Ferrari, Marcello Medici, Lele Cavalli, Daniele Prandi, Silvia Orlandini, Filippo Barbieri, Luca Corradini, Davide Massarini.

Malandrina fu la cacio e pepe di Daniela che sbagliò il pepe e bevendo ci ritrovammo un gruppo di amici musicisti e no inebriati dall’alcol a decidere di fondare la band di cover CCCP. Sarebbe dovuta essere una performance one shoot ma alla fine ci esortarono per creare il concerto completo. Dopo diversi cambi di formazione siamo ancora qui con questo gruppo over 50 nato da vecchi amici.

KOBAYASHI

SABATO 18 GIUGNO – DALLE 20 – PIAZZA SPALLANZANI

“3 musicisti reggiani incontrano una cantante pugliese… ”

Questa storia inizia così.

I Kobayashi shakerano perfettamente al pop, il loro genere musicale preferito :il Funk ma anche Le contaminazioni rock e jazz.. fanno capolino.

Steve Wonder e James Brown, Jamiroquai, Lenny Kravitz e Michael Jackson.. Amy winehouse, Bruno Mars e i Simply Red.. Sting & Police e Bill Withers

I Kobayashi sono:

Lele Venturini – basso

Annalisa Carbonara – voce

Simone Leonini – chitarra

Riccardo Boccolari – percussioni e batteria

MIGLIO ROSSO (a seguire)

Li si possono definire come una degustazione musicale.

Si alternano momenti di cantautorato italiano come De Andre , Battisti , Lucio dalla al cantautorato straniero come Sting , eddie vedder fino ad arrivare a brani più colti della musica strumentale come Astor piazzola e Paco de Lucia ..

CHIARA & FEDE (a seguire)

Duo chitarra e voce che passando dal cantautorato italiano e straniero arriva al soul di Aretha e al rock dei cranberries con una spolverata di Beatles, tutto rigorosamente rivisitato in chiave acustica!

BIDI BLANCA

SABATO 18 MAGGIO – ORE 20 – PIAZZA I MAGGIO

Bidi Blanca è un progetto di Mariacristina Blancato (classe 98), nato nel 2018 con l’obbiettivo “semplice” di “scrivere quello che non si vede, ma che si prova”. Fantasia, immaginari, e sensazioni sono lo strumento – rabbia, euforia e delusione, invece, le tematiche. Partito dal cantautorato classico, il progetto Bidi Blanca, si è immerso in realtà più estrose e contemporanee al fine di “andare a caccia” delle sue sonorità, tutte presenti in “GENESI” il suo primo disco.

GAMETE (a seguire)

Gamete è un progetto cantautorale che non si pone limite di genere e forma.

Nato da una precedente esperienza artistica, Gamete è un nuovo inizio, artistico ma anche personale.

La seconda possibilità che tutti dovremmo concederci.

Una rigenerazione.

RANDOMIZE (a seguire)

Cover band che propone un vasto repertorio che spazia dal pop, soul al classic rock e blues. Nasce nel 2019 con l’obiettivo di fare musica dal vivo di un certo spessore, senza lasciare nulla al caso e nella speranza di rendere speciale qualsiasi evento: dal semplice aperitivo alla cerimonia più impegnativa.

Randomize è formata da 6 elementi, musicisti validi, determinati e coinvolgenti; è in grado a trasportare a pieno il pubblico che ascolta e renderlo partecipe dello spettacolo, ma è anche capace (se necessario) di rimanere in sottofondo ed essere la colonna sonora perfetta dell’evento.

Nomi Band Randomize

Erika Pasquali – voce

Martina Comastri – chitarra elettrica/acustica

Matteo Martinelli – chitarra elettrica/acustica

Davide Di Costa – tastiere/chitarre

Michael Caliceti – basso

Francesca Giavelli

DIMENSIONEDISCO

SABATO 18 GIUGNO – 22.45 – GIARDINI DELLA ROCCA

DimensiOneDiscO nasce, per caso, nel 2016, sulla scia di una partecipazione, di alcuni di noi, ad una serata al mitico “Corallo” di Scandiano. “ Perché non proviamo a fare un gruppo di musica Disco anni 70?” Questa è stata la premessa… anzi direi una sfida, in quanto molti di noi sono solo “appassionati di musica”…ed ora eccoci qua: Daniele, Federico, Matteo, Andrea, Jonny, Anna, Silvia, Monica e Marina. Il repertorio è formato dalle più belle canzoni di musica Disco anni 70, suonati interamente dal vivo. Hanno partecipato già da alcuni anni, alla festa Parco Secchia di Villalunga, Cacciola, ad eventi nel comune di Felina e a serate in alcuni locali della zona. Lo scopo è far divertire, ballare e cantare.