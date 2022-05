“Ormai è un servizio che va oltre la semplice comodità: la navetta gratuita Bismantino è diventato essenziale per la fruizione della Pietra di Bismantova, che negli ultimi anni ha aumentato moltissimo il suo richiamo turistico, che ormai è di livello nazionale”. Così l’Assessore al Turismo e all’Ambiente di Castelnovo ne’ Monti, Chiara Borghi, annuncia la ripartenza del servizio di navette, che torneranno ad accompagnare i turisti dal centro di Castelnovo a piazzale Dante, sotto le pareti rocciose del monumento naturalistico simbolo dell’Appennino reggiano e del Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. Quest’anno Il servizio sarà attivo ogni domenica e festivi, a partire dal 2 giugno e fino al 25 settembre. Le navette partiranno da Piazzale Collodi, ampio parcheggio a fianco della variante del Ponterosso, l’accesso a Castelnovo dalla Statale 63, ed effettueranno fermate vicino all’ospedale Sant’Anna, in via Roma presso lo svincolo con via Monzani, e sempre in via Roma vicino al Teatro Bismantova, transitando circa ogni 30 minuti. In questi giorni è in corso di apposizione la segnaletica che indicherà fermate e orari dettagliati delle corse, che comunque partiranno dalle 9 del mattino con l’ultimo rientro in paese dalla Pietra alle 20.

Il servizio viene attivato anche quest’anno in collaborazione tra il Comune, l’Unione dell’Appennino e l’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia, e rientra tra le attività di promozione del turismo in montagna previste nella Strategia Nazionale Aree Interne.

“Il Bismantino – prosegue Chiara Borghi – ha l’obiettivo di decongestionare la viabilità e i parcheggi alla Pietra di Bismantova, in piazzale Dante e lungo la strada di accesso, che alla domenica continua ad essere posta sotto forte pressione. In concomitanza con l’attivazione della navetta saranno presenti lungo questo asse viario anche gli accertatori della sosta, per garantire che i mezzi siano disposti correttamente nei posti disponibili, per non ostacolare l’afflusso o il deflusso da e verso la Pietra, anche per questioni di sicurezza. È in via di realizzazione, già finanziato, anche un progetto per l’installazione di una serie di videocamere di controllo che contribuiscano ad evitare questo tipo di problemi. In questo senso distribuiremo anche quest’anno una cartina a chi salirà in auto verso la Pietra, che fornisce indicazioni su tutti i parcheggi alternativi a piazzale Dante, dai quali si può salire con una passeggiata: da Carnola, da Ginepreto, da Casale e Campolungo solo per citare alcuni esempi, ma anche dal capoluogo per chi ama camminare. L’altro scopo del Bismantino è di far scoprire ai tantissimi turisti che vengono a visitare la Pietra, e magari non conoscono Castelnovo, la bellezza e le opportunità del paese, la sua rete commerciale ricca e di qualità, l’accoglienza di bar, ristoranti e alberghi, la possibilità di assaporare le specialità del territorio e viverne appieno l’ospitalità”.