Nel fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale, finalizzati a prevenire e sanzionare le condotte di guida che mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada.

Nel corso dell’attività, il conducente di un’autovettura in transito sulla strada con andamento incerto, è stato controllato e risultato positivo al test effettuato con etilometro, che ha consentito di rilevare un tasso alcolico altissimo, quasi il triplo rispetto al limite di legge. Il 30 enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebrezza e la patente di guida è stata ritirata per la sospensione.