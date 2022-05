Negli ultimi giorni della settimana, i Carabinieri della Compagnia di Carpi, hanno predisposto ed attuato una serie di controlli che hanno visto impegnate, in orari diversi della giornata e nel corso della notte, più pattuglie nel Nucleo Radiomobile e delle Stazioni dipendenti.

Nel corso delle attività, finalizzate alla prevenzione e contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltreché connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, sono state identificate oltre 60 persone e controllati 28 veicoli in circolazione sulle strade. Nel corso delle attività di servizio, due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool; una delle due è stata segnalata amministrativamente per detenzione per uso personale di marijuana, mentre il passeggero del veicolo, trovato in possesso di un grosso cutter, è stato denunciato per porto illegale di oggetti atti ad offendere. A Finale Emilia, un 32enne straniero è stato denunciato per violazione delle norme sulla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato.