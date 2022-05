Decretati i vincitori del 22ème Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme, conclusosi questo pomeriggio con le premiazioni in Piazza Roma a Modena, nel cuore del Motor Valley Fest.

Ad aggiudicarsi il titolo di Best of Show 2022 è stata la Lancia Astura Cabriolet Stabilimenti Farina del 1934 di Corrado Lopresto, che grazie alla sua incredibile collezione solleva per la terza volta il Trofeo Salvarola Terme e la Targa Città di Modena.

La Lancia Lambda Torpedo del 1932 di Luigi Baulino conquista il premio Best Lancia, l’Alfa Romeo 1900 C Sprint Touring del 1953 di Nicola Livon viene premiata per il Miglior Restauro, la Lancia Aurelia B51 Berlina Pinin Farina del 1951 di Antonio Calleri è stata invece eletta la Meglio Conservata, mentre il premio Best Painting per la miglior verniciatura è andato alla Lancia Beta Berlina 1600 del 1973 di Giovanni Pollini.

La simpatia della piccola Iso Isetta del 1954 di Edmondo Balsamo ha conquistato il pubblico che l’ha eletta Best of Saturday.

Sul palco delle premiazioni c’è stata anche l’occasione di ringraziare il Lancia Club, che nell’anno del 50° anniversario ha partecipato con entusiasmo al Trofeo Salvarola Terme in qualità di Special Guest, portando numerosi splendidi modelli del prestigioso Marchio.