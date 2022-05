Gara partita con grande ritardo per la pioggia, poi interrotta per un pauroso incidente di Mick Schumacher, fortunatamente illeso. Vince Sergio Perez: per il pilota della Red Bull è la prima vittoria in stagione. Perez precede la Ferrari di Carlos Sainz ed il compagno di squadra Max Verstappen, sempre leader del Mondiale. Solo quarto Charles Leclerc, che paga a caro prezzo un errore di strategia della Ferrari e vede sfumare il podio.

Quinta la Mercedes di George Russell, mentre il compagno di squadra Lewis Hamilton è solo ottavo, alle spalle di Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Alpine). Completano la Top 10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Sebastian Vettel (Aston Martin). Per via del cronometro che scorre malgrado le interruzioni, non si completano i 77 giri previsti e la gara termina alle ore 18.