Martedì 31 maggio alle ore 18 alla Biblioteca Mabic di Maranello è in programma l’incontro con il giornalista di Autosprint Mario Donnini.

Esperto di Formula 1 e sport motoristici, autore di decine di pubblicazioni su svariate epoche e protagonisti del motorismo sportivo, Donnini illustrerà il suo volume “Gilles Villeneuve. Immagini di una vita / A life in pictures”, Giorgio Nada editore.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Angelo Giovannini. Nel libro Donnini analizza i motivi per i quali, unico caso in quegli anni, venne coniata l’espressione ‘Febbre Villeneuve’, mettendo in fila e descrivendo episodi come il “folle volo” del pilota al Fuji nel 1977, la prima vittoria nel GP di casa, in Canada nel 1978, l’indimenticabile stagione ’79, l’epico successo a Monaco l’anno dopo, e ancora il duello fratricida con Didier Pironi, a Imola nel 1982, e la tragica scomparsa a Zolder. Le istantanee di una storia che sa di leggenda e che oggi rivive in un libro ricco di immagini.

L’iniziativa rientra nel programma di eventi “Omaggio a Gilles Villeneuve, icona senza tempo” organizzata dai Comuni di Maranello e Nonantola, col sostegno della Fondazione di Modena e del Comune di Modena, in collaborazione con la rete Anci ‘Città dei Motori’ e curata da Vision Up.