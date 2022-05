Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale di Modena e all’Ufficio Igiene dell’ASL, coordinati dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dal Questore della provincia di Modena, ha eseguito una serie di controlli amministrativi ad alcuni esercizi commerciali nella zona di Viale Gramsci, finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di episodi di microcriminalità che spesso in passato si sono verificati proprio all’interno o nelle immediate adiacenze dei citasti esercizi.

Il dispositivo, per quanto di specifica competenza, ha pertanto provveduto alle verifiche delle regolarità amministrative nella gestione degli esercizi, con particolare riferimento alla somministrazione di bevande alcoliche ed al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e l’igiene, oltre al controllo di numerosi avventori.

Particolare attenzione è stata rivolta a 2 negozi alimentari etnici, oggetto di segnalazioni e al centro dell’attenzione per recenti fatti di cronaca.

In entrambi i casi sono state elevate sanzioni amministrative per irregolarità nella conservazioni di alimenti e per la mancata esposizione dei prezzi.

La merce è stata sottoposta a sequestro.