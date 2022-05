È agli arresti domiciliari per reati di ricettazione e, appunto, stupefacenti che a quanto apre proprio non si decide a farne a meno. Durante un normale controllo eseguito la scorsa settimana dai Carabinieri della Stazione di Toano, il giovane è stato sorpreso in casa mentre consumava marijuana in compagnia di un amico. Le immediate verifiche hanno consentito ai militari di recuperare, sequestrandoli, altri piccoli quantitativi dello stesso stupefacente. Per l’uomo è scattata una segnalazione all’Autorità Giudiziaria per la violazione degli obblighi imposti mentre per l’amico una di carattere amministrativo quale assuntore.



