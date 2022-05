Domenica 29 maggio 2022, alle ore 10.30 nei pressi del monumento loro dedicato in via Matteotti, è in programma un’iniziativa per la commemorazione delle vittime dell’Heysel. Nella stessa occasione sarà scoperta la targa stradale che prevede la nuova intitolazione di parte di via Zucchi – nel tratto tra via Carlo Zucchi e via Matteotti, prospiciente lo stadio Mirabello – in via “Claudio Zavaroni e tutte le vittime Heysel 29.05.1985”.

Claudio Zavaroni (Cerezzola di Ciano d’Enza, 31 maggio 1956 – Bruxelles, 29 maggio 1985) fotografo reggiano, perse la vita durante gli scontri causati dai tifosi inglesi prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, allo stadio Heysel di Bruxelles. Nella calca morirono 39 persone, di cui 32 di origini italiane e rimasero feriti circa 600 tifosi.

Alla cerimonia saranno presenti l’assessore alla Partecipazione Lanfranco De Franco e il presidente della Fondazione per lo sport Mauro Rozzi. In tale occasione verrà deposto un mazzo di fiori sul monumento da parte della Fondazione per lo Sport, che già da anni collabora con il Comitato per la prevenzione e il contrasto della violenza nello sport e nel tifo.

L’intitolazione della via era stata proposta dal Comitato di Reggio Emilia “Per Non Dimenticare Heysel”.