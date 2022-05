Bologna è tra i siti italiani Patrimonio dell’Umanità Unesco selezionati per partecipare a uno scambio di esperienze e buone pratiche sulla promozione e protezione dei siti Unesco, nell’ambito di un evento in corso in questi giorni a Cape Town, Sudafrica.

La conferenza “50th Anniversary of the World Heritage Convention – Africa reflecting” è organizzata da Iccrom (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), in collaborazione con la Fondazione Scuola Beni Attività Culturali e con il Ministero della Cultura italiano, che ha avanzato una proposta di scambio di buone pratiche tra Italia e Africa in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

La responsabile dell’Ufficio Portici Patrimonio Mondiale del Comune di Bologna, Federica Legnani, ha presentato il lavoro sul sito “I Portici di Bologna”, affrontando i temi delle implicazioni istituzionali e finanziarie del processo di candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale a partire dalla specifica esperienza bolognese.