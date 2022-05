Sabato 28 maggio, in concomitanza con il Motor Valley Fest, in largo Sant’Agostino a Modena, rimarrà allestito durante tutta la giornata lo stand informativo della Polizia locale affiancata, in mattinata, da personale dell’Ausl. Gli operatori forniranno ai cittadini informazioni, consigli e distribuiranno materiale informativo, in particolare sugli effetti di alcol e droghe sulla guida, oltre che sulla conduzione dei monopattini elettrici.

L’attività di informazione e sensibilizzazione si colloca nell’ambito del progetto “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive”. Il progetto per prevenire l’incidentalità alcol e droga correlata è interamente finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga e realizzato, con la collaborazione della Prefettura, dal Comune di Modena assieme a Ausl, Unione Comuni dell’Area Nord, Unione Comuni Terre dei Castelli e Comune di Castelfranco Emilia.

Stand con operatori per informare la cittadinanza saranno presenti in mattinata anche a Vignola (per Terre di Castelli) in viale Mazzini; a Medolla (per Unione Comuni Area Nord) nella serata in via Roma, a Cavazzona di Castelfranco Emilia nel pomeriggio nell’ambito della festa parrocchiale.

Nel mese di giugno prenderanno il via anche i servizi di controllo stradale coordinati fra le polizie locali partner, come previsto dal progetto. I controlli si svolgeranno su vie di comunicazione provinciali e urbane secondo un calendario programmato dal tavolo di coordinamento e saranno effettuati dalle diverse Polizie locali nelle medesime giornate e orari.

Il progetto “Sicurezza stradale: azioni integrate per la prevenzione e il contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze psicoattive” prevede infatti un’azione sinergica e coordinata tra i partner fra le Polizie Locali della provincia e le Forze dell’Ordine, non solo per le attività di contrasto del fenomeno, ma soprattutto per gli indispensabili profili di prevenzione e educazione. L’attività di prevenzione e quindi di educazione e sensibilizzazione costituisce, infatti, una parte preponderante delle azioni che saranno sviluppate facendo leva su strategie multisettoriali.

Maggiori informazioni sul progetto e le attività sono disponibili on line (https://www.comune.modena.it/legalita-e-sicurezze/sicurezza-stradale).