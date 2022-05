Il presidente Stefano Bonaccini ha incontrato questa mattina in Regione l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset. Nella delegazione, ricevuta in Sala Giunta, era presente anche il console generale di Francia a Milano, François Revardeaux.

È stata l’occasione per ribadire il forte legame esistente tra la Regione Emilia-Romagna e la Francia, destinato a rinsaldarsi alla luce del Trattato del Quirinale, sottoscritto Il 25 novembre 2021 dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier italiano Mario Draghi e volto a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi.

“Abbiamo da poco rinnovato lo storico accordo di partenariato con la Nouvelle Aquitaine- afferma il presidente Bonaccini- e siamo legati da un analogo rapporto di collaborazione con Pays de la Loire, regioni francesi con le quali condividiamo numerosi progetti, anche in sede europea. E con l’ambasciatore Masset siamo d’accordo su svilupparne di nuovi in tanti settori: ricerca e innovazione, cultura e turismo, nuove opportunità per le imprese e le nostre filiere industriali, proponendo sempre di più l’Emilia-Romagna Data Valley come piattaforma europea del digitale e delle nuove tecnologie”.

Nel 2020, l’Emilia-Romagna ha importato dalla Francia beni e servizi per un valore 2 miliardi e 920 milioni, esportato verso la Francia per un valore di 6 miliardi e 417 milioni. La Francia è il terzo partner commerciale dell’Emilia-Romagna dopo la Germania e la Cina per l’import e secondo partner commerciale (sempre dopo la Germania) per l’export.