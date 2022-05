”Ritessere le trame” è il titolo del libro curato da Giovanni Carrosio e Franco Mosconi, che sarà presentato lunedì prossimo, 30 maggio, nell’auditorium San Rocco (via San Rocco 1): edito dal “Mulino”, in collaborazione con il Comune, il volume ha per sottotitolo “Stato e prospettive del distretto tessile-abbigliamento di Carpi”, dando una veste editoriale allo studio “Progetto Carpi” che nel 2020 l’Amministrazione comunale aveva commissionato a quattro esperti (i due autori insieme con Massimiliano Panarari e Paola Ruggero) e che è stato aggiornato approfondendo la situazione.

L’appuntamento è alle 17:30 e sarà seguito, alle 18:30, da una conversazione con il sociologo Aldo Bonomi, Direttore del Consorzio Aaster, e il professor Romano Prodi, moderata dalla giornalista di TRC Federica Galli: un’occasione per ragionare sul futuro del distretto. L’ingresso è libero: è raccomandata la mascherina anti-Covid. L’iniziativa è promossa dal Comune di Carpi in collaborazione con la Società editrice “Il Mulino” di Bologna e “Carpi Fashion System”.