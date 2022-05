L’Emilia e una notte inizia sabato 28 e domenica 29 maggio con un’anteprima di quattro appuntamenti dedicati a grandi e piccoli per scoprire insieme la poesia e la comicità del teatro circo.

Sabato 28 maggio alle ore 18 e alle ore 21, il Teatro nelle Foglie accoglie il pubblico nel suo chapiteau per due repliche de La dolce follia con Maldimar & El Niño del Retrete. Uno spettacolo di acrobazie per aria e per terra, giocoleria con palline di ogni dimensione, tango e comicità che saprà conquistare il cuore del pubblico. Un’acrobata aerea e un clown che coinvolgeranno ed emozioneranno il pubblico di adulti e bambini.

Domenica 29 maggio alle ore 18 nel Chiostro della Corte Ospitale sarà la volta di Nanirossi Show della Compagnia Nanirossi, uno spettacolo “tout public” dai caratteri tipici dell’arte di strada. Nanirossi show porta una ventata di aria fresca al repertorio del teatro di strada italiano, qualcosa di mai visto prima: un cavallo di battaglia e un manifesto di identità e di qualità. Un virtuosismo acrobatico e tecnico eseguito con leggerezza e con uno spirito comico infallibile ed elegante che saprà creare comunità e coinvolgere il pubblico.

Ultimo appuntamento dell’anteprima è per le ore 21 sempre di domenica 29 maggio. Nel piazzale esterno della Corte Ospitale sarà la volta di Igniferi di Teatro nelle Foglie con Lucie Vendlova,

regia di Anton Lumi Bonura (Il Drago bianco), costume e attrezzatura Lucie Vendlova. Uno spettacolo visivo e scenografico, una storia raccontata senza parole che inizia con una piccola fiamma, accesa da un soffio e prosegue, viaggia in una celebrazione esplosiva, espandendo il fuoco ardente ed incantevole. Igniferi è un personaggio immaginario, quasi ancestrale. Una donna misteriosa, una guerriera tagliente, sempre pronta a combattere per proteggere il mondo di fronte alle forze oscure. Igniferi si relaziona con le fiamme vive e libere. Dà loro vita, danza e parla con esse e le fiamme le rispondono con l’autentica potenza dell’elemento del fuoco.

A seguire Concertino sotto le stelle con Marco Meneghel: musica dal vivo con pianoforte, fisarmonica e chitarra manouche.

Biglietteria: 28 maggio La Dolce Follia / 29 maggio Nanirossi Show, Igniferi e Concertino sotto le stelle – Anteprima L’Emilia e una notte: intero € 8, Ridotto under 18 € 5

È possibile prenotare telefonicamente i biglietti al numero 0522621133 o via email all’indirizzo biglietteria@corteospitale.org dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, WhatsApp 3282911077

Biglietti in vendita da mercoledì 18 maggio 2022 su www.vivaticket.it.

La biglietteria è aperta a partire da un’ora prima degli spettacoli.

La Corte Ospitale è in via Fontana 2, Rubiera.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento:www.corteospitale.org

Ogni sera di spettacolo all’interno del Chiostro sarà attivo un servizio bar.

Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione del Covid-19.