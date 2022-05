Sabato 28 maggio (ore 10.30) al Centro Culturale Mavarta prende ufficialmente avvio l’edizione 2022 del Laboratorio Permanente Pari Opportunità.

Il progetto “Io sono mia” promosso da Amministrazione comunale, volontariato e servizi entrerà nel vivo dei contenuti che caratterizzeranno quest’annualità contro la violenza sulle donne.

L’incontro pubblico, dal titolo “Autonomia e cura del denaro, pratiche di libertà” e ravvivato dai contributi creativi del gruppo teatrale Le Mine Vaganti e del Coro Giovani UP, sarà l’occasione per ascoltare in anteprima la presentazione delle 3 azioni principali del progetto “Io sono mia”: “Fiori di parole”, “Parliamo tra donne”, “Il denaro con gli occhi delle donne”.

Oltre all’assessora al Welfare e Volontariato Anna Giangrandi, saranno presenti le consigliere Antonella Cerreto e Francesca Mancin, la cittadina attiva e volontaria Angela Montanari e Federica Riccò, volontaria e rappresentante dell’associazione NONDASOLA, associazione di Reggio Emilia che dal 1995 si batte contro discriminazioni e violenze contro le donne e gestisce il centro antiviolenza “La Casa delle Donne”.

L’evento è promosso da Laboratorio Permanente Pari Opportunità del Comune di Sant’Ilario d’Enza, Unione Val d’Enza e dalle associazioni Giro della Castellana, Avis S.Ilario, Avis Calerno riunite nel progetto “365 GiorniNo!”.

Ingresso libero. Info: 0522 672260 – www.comune.santilariodenza.re.it