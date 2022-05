Nella giornata di ieri il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia ha svolto un’esercitazione presso il Comune di Reggiolo finalizzata al censimento rapido dei fabbricati danneggiati a seguito di sisma. L’esercitazione si inserisce in un contesto più ampio di attività di addestramento congiunto tra Vigili del fuoco e tecnici di Protezione civile che in parallelo, nelle giornate del 25 e 26 maggio, si sta svolgendo a Finale Emilia (MO).

Più nel dettaglio è stata simulata la ricognizione speditiva esterna di alcuni edifici o aggregati di edifici che messi insieme determinano le cosiddette “zone rosse”, ovvero, le zone ove gli immobili sono interdetti alla popolazione con provvedimenti finali del Sindaco (a differenza del 2012 il rilievo spedito del danni oggi viene fatto con dispositivi elettronici ed app che consentono l’invio delle valutazioni in tempo reale e la possibilità di condividere rapidamente le informazioni tra tutti gli Enti coinvolti nell’emergenza sismica). Gli edifici che non rientrano nella perimetrazione rossa, in quanto meno danneggiati, ricevono in via prioritaria la quantificazione dei danni tramite successivi sopralluoghi e la compilazione delle schede Aedes.

All’esercitazione hanno preso parte i vigili volontari di Luzzara ed alcuni tecnici comunali. Nel pomeriggio, vi è stata la visita dell’Assessore regionale alla protezione civile, Irene Priolo e del Prefetto di Reggio Emilia, Iolanda Rolli accolte dal Sindaco Angeli e dal Comandate Provinciale Martino.