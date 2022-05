Aveva messo in vendita su un noto sito di compravendite on line due motori avvolgi tenda, ma quando credeva di aver concluso un buon affare, si è accorto di essere stato truffato. Per questo motivo uno scandianese si è rivolto ai Carabinieri della locale Tenenza che, ricevuta la denuncia, hanno avviato le indagini.

La ricostruzione dei fatti ha consentito ai militari di identificare due persone che, fintesi interessate all’acquisto dei due motori elettrici, invece di procedere al pagamento hanno raggirato la vittima inducendolo ad eseguire, da uno sportello ATM, due versamenti su un conto corrente bancario per l’importo complessivo di 2.843 euro, rendendosi poi irreperibili. Proprio il tracciamento di questi movimenti bancari ha consentito ai Carabinieri di risalire alle loro generalità. Si tratta di due giovani abitanti in Sardegna che, ipotizzando a loro carico il reato di truffa in concorso, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. L’esito dell’indagine, una volta chiusa dalla Procura reggiana, sarà posto all’attenzione del Giudice che dovrà poi esprimersi circa le reali responsabilità penali degli indagati.