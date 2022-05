Una serie di visite guidate volte a riscoprire i luoghi simbolo di Mirandola, gravemente danneggiati dal sisma di dieci anni e oggi in fase di recupero: un’occasione per ricostruire così anche le identità personali e collettive. Questo lo scopo di “Cantieri Aperti 2022”, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Mirandola e coordinata dal Centro Documentazione Sisma Emilia 2012, che offrirà la possibilità a chiunque lo desidera di visitare tre location identitarie della Città dei Pico, sottoposte a ricostruzione post terremoto: l’Ex Chiostro di San Francesco, il Palazzo Comunale (Sede storica del Municipio) e il Teatro Comunale, entrambi in piazza Costituente.

Questa prima edizione di “Cantieri Aperti” vuole accompagnare infatti i cittadini nella riscoperta di questo patrimonio architettonico e culturale – frequentato per secoli da generazioni di mirandolesi – entrando in cantieri dove tante professionalità ed intelligenze stanno pazientemente lavorando al fine di recuperarne l’importante storia, conferendole infine una nuova vitalità. Tutte le visite saranno a cura dell’Architetto Michela Di Leva, con la collaborazione dell’Associazione “La Nostra Mirandola Onlus”.

Il programma delle visite mirandolesi

EX CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO (Piazza Garibaldi) – SABATO 28 E DOMENICA 29 MAGGIO – Inizio Visite: 9.30; 10;30; 11.30; 15; 16;

LOGGIA DEI PICO (Sede storica del Municipio di Piazza Costituente) – SABATO 11 E DOMENICA 12 GIUGNO – Inizio Visite: 9.30; 10.30; 11.30; 15; 16;

TEATRO COMUNALE (Piazza Costituente) – SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE – Inizio Visite: 9.30; 10.30; 11.30; 15; 16.

Le visite guidate sono riservate a piccoli gruppi, previa prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca Comunale, tramite mail: biblioteca@comune.mirandola.mo.it o telefonando allo 0535-29783 il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.

Tutti gli eventi in programma relativi al decennale sisma 2012, possono essere consultati sul sito https://www.comune.mirandola.mo.it/decennale-sisma-2012.