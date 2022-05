Ancora tanta musica e un’inaugurazione speciale alla Fiera di Maggio. Venerdì 27 maggio alle 16.30 presso il parco John Lennon verrà presentato il gioco inclusivo generosamente donato dal Lions Club Castelnuovo Rangone, fruibile in totale sicurezza da tutti i bambini. All’iniziativa saranno presenti i soci del Lions Club Castelnuovo Rangone e l’Amministrazione comunale di Castelnuovo.

Nel venerdì della Fiera anche un momento dedicato alla cultura e alla scoperta del territorio. Le letture e il piano di Giorgio Mattei, accompagnate dal sax di Pasquale Andreana, condurranno #lungolaviavandelli pur restando all’interno degli spazi di Millenote Musica, dalle 21 in via Castello.

In serata spazio alla musica e ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Per gli amanti del karaoke appuntamento alle 20 in piazza Bertoni presso l’Osteria Rock ‘n Porck, alle 21 all’Osteria Club La Mela di via della Conciliazione concerto dei Rangones, alla stessa ora l’Osteria Le Primizie in via della Conciliazione ospiterà la VHS Band e a seguire il dj set di NESH, all’Osteria Ghet un quel di piazza Gramsci concerto dei Fuori Controllo alle 22.30, mentre sul palco principale di piazza Papa Giovanni XXIII saliranno alle 21 i Nessuna Pretesa, a seguire dj set di Alessandro Roncarati, a cura dell’Associazione Zero51.