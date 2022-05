Cambiamenti climatici e giovani: un binomio che negli ultimi anni è diventato sempre più inscindibile. La cosiddetta generazione z, infatti, ha molto a cuore il futuro del pianeta, come dimostrano le tante manifestazioni ambientaliste sulla scia dei famosi Fridays for Future ispirati dall’attivista Greta Thunberg. Lapam ha organizzato un incontro alle 9.30 di venerdì 27 maggio con le scuole medie di Pavullo presso il cinema Mac Mazzieri per approfondire questi temi in compagnia dello scienziato e meteorologo Luca Lombroso e del Tenente Stefano Amendola del Centro Aeronautica Militare Monte Cimone.

L’evento si aprirà con i saluti del sindaco di Pavullo Davide Venturelli e del segretario generale Lapam Carlo Alberto Rossi, a cui seguirà l’intervento di Monica Salvioli del centro studi dell’associazione che presenterà ‘Quale lavoro ci aspetta?’: attraverso una serie di dati sul tessuto economico locale, ci si focalizzerà sulle figure più richieste dalle imprese del territorio, aiutando i ragazzi e le ragazze a compiere la scelta migliore per il resto degli studi.

Successivamente il dialogo tra Luca Lombroso, presidente dell’Associazione Emilia-Romagna Meteo e divulgatore scientifico di grande fama, e il Tenente Stefano Amendola, che dipingeranno un ampio quadro rispetto alle tematiche ambientali illustrando cambiamenti, responsabilità umane, decisioni prese dalle conferenze ONU sulla questione e le attività di monitoraggio svolte dall’Aeronautica con la stazione meteo del Monte Cimone.

L’evento si terrà in presenza venerdì 27 maggio dalle 9.30 alle 11.30 presso il cinema Mac Mazzieri in via Giardini 190 a Pavullo nel Frignano. Per ulteriori informazioni www.lapam.eu.