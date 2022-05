Si è concluso con l’emissione di un ordine di carcerazione l’iter giudiziario che vedeva imputato un uomo per una violenza a pubblico ufficiale, commessa nel 2017 nel mantovano, e due violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina, risalenti al 2019 e commesse a Torino.

Il provvedimento, che prevede una pena complessiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione, è stato trasmesso, per l’esecuzione, dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia ai Carabinieri di Boretto, atteso che il condannato proprio in quel comune aveva fissato la sua dimora. Rintracciato ieri dagli uomini dell’Arma, l’uomo è stato accompagnato prima in caserma, dove gli è stato notificato il provvedimento restrittivo, e poi associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia ove dovrà scontare la pena.