Venerdì 27 maggio, dalle 18:30 a Villa Giacobazzi nel parco Vistarino di Sassuolo: “Ape-car(e)” l’aperitivo dedicato ai caregiver, realizzato dall’Associazione Anffas in collaborazione con la Biblioteca Leontine e l’Associazione Librarsi.

Grazie a quanti spendono tempo ed energie per prendersi cura delle persone fragili. Il “prendersi cura” ripara la vita. Tutta la comunità è debitrice verso i caregiver. Gli organizzatori vi aspettano venerdì per un piccolo momento in cui la comunità vi ringrazia e si prende cura di voi! Spargete la voce! Letture animate “Storie di Caregiver”.

L’evento è gratuito (gradita la prenotazione tramite messaggio WhatsApp 3404991197)