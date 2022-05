Il Mese europeo della diversità è una ricorrenza annuale dedicata all’importanza dell’integrazione, dell’apertura e del rispetto verso le diversità nei luoghi di lavoro e nella società.

Ducati pone al centro della sua filosofia aziendale il benessere delle persone eliminando ogni forma di discriminazione in termini di impiego e occupazione, di genere, di età, di background e di correnti di pensiero. L’azienda fa della diversità una risorsa e cerca di rafforzare il senso di appartenenza di ogni suo dipendente incoraggiando fortemente la condivisione delle proprie esperienze e lo sviluppo individuale.

Per Ducati, i punti di partenza sono l’ascolto e il dialogo costante e reciproco, per questo l’azienda prenderà parte con entusiasmo a We.Together, un evento interno organizzato da Audi in collaborazione con il network internazionale di cui Ducati fa parte insieme a Bentley, Italdesign e Lamborghini. Si tratta di ben 78 sessioni interattive tra panel, keynote e momenti di networking per un totale di 65 ore di dialogo aperto sul tema della diversità e dell’inclusione in 9 lingue diverse.

Attraverso We.Together tutti i dipendenti di tutti i membri del Gruppo potranno entrare in contatto tra loro e scoprire il filo conduttore che lega l’uno con l’altro. Ciascuno potrà partecipare in prima persona, mostrare la propria unicità, essere fonte d’ispirazione per chi ascolta, dare il proprio spunto e mettere a servizio le proprie idee per contribuire all’ambizione collettiva di inclusione.

Ducati intraprende quest’iniziativa con impegno e serietà, convinta del fatto che la ricchezza di diversità generi valore, eccellenza e innovazione. Al centro della strategia HR di Borgo Panigale c’è la cultura di appartenenza, che si traduce da una parte nella spinta verso il rispetto, l’alleanza, la collaborazione e la sinergia tra dipendenti e dall’altra nell’impegno verso il valore dell’inclusione, perché tutti possano sentirsi accolti, ascoltati e consapevoli del grande potenziale di ciascuno.