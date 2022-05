Venerdì 28 maggio si svolgerà “Vasco Live”, il concerto del cantante Vasco Rossi presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. In considerazione del grande afflusso di pubblico previsto in avvicinamento all’area, al fine di garantire la massima sicurezza, si è reso necessario chiudere, sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Imola – in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Pescara/Ancona – dalle 23:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 maggio.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Pietro o di Faenza.



