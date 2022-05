A Sestola, lungo la strada provinciale 324 “del Passo delle radici”, in un tratto adiacente il centro abitato del comune di Sestola, sono iniziati oggi mercoledì 25 maggio i lavori di sostituzione di barriere guardrail a bordo strada.

Per consentire le lavorazioni, è stato istituito un senso unico alternato con semaforo, che resterà attivo per tutta la durata dell’intervento, prevista entro la fine di luglio.

L’intervento, dal costo complessivo di 200mila euro, è eseguito dalla ditta Zaccaria costruzioni di Montese.

Sulla stessa strada, in località Roncoscaglia è stato attivato nei giorni scorsi un altro un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, a causa del cedimento di un muro di sostegno del corpo stradale, che interessa parte della sede viaria.

Lungo il tratto interessato dal cedimento, di circa 20 metri, è già in corso di elaborazione un progetto di messa in sicurezza del muro e della strada, che già da qualche mese aveva iniziato a mostrare segni di degrado. I tecnici della Provincia stanno ultimando il progetto, del valore stimato di circa 130 mila euro, che sarà ultimato entro l’estate per consentire poi l’aggiudicazione e la realizzazione dell’opera.