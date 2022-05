Una persona è rimasta ferita intorno alle 16:30 in uno scontro tra un’auto ed un mezzo pesante, avvenuto sulla strada Estense a Serramazzoni, in prossimità del bivio per Riccò Vecchia. Vigili del Fuoco sul posto per estrarre, insieme 118, il conducente dell’auto ferito e la messa in sicurezza dei veicoli. Viabilità interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Rilievi della Polizia Locale.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013