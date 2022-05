Una serata dedicata al tema della “spesa consapevole”, ovvero a tutti quegli accorgimenti che si possono mettere in atto per ridurre gli sprechi alimentari. Lunedì 30 maggio alle 20.30 è in programma un incontro pubblico alla Sala Civica Le Nuvole, all’interno del ciclo “Non accetto un solo rifiuto!”, per aiutare a capire quali sono gli impatti ambientali dei consumi alimentari e per sottolineare le azioni che si possono mettere in atto per ridurre gli sprechi. Info e iscrizioni sul sito del Comune di Maranello.



