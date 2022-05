Una grande impresa e un riconoscimento speciale per la Pallacanestro Reggiana, che ha conquistato una storica finale di Fiba Europe Cup.

Oggi a Bologna, nella sede della Regione, la consegna di una targa da parte del presidente Stefano Bonaccini che ha voluto complimentarsi con atleti e dirigenza della squadra di Reggio Emilia per un traguardo che rende orgoglioso l’intero sistema sportivo emiliano-romagnolo.

Presente alla cerimonia anche Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione.

“Grazie per le emozioni che ci avete regalato. Una finale è sempre un traguardo importante, soprattutto in una competizione europea. Resta intatto il valore di una grande impresa agonistica che vi fa onore– afferma il presidente Bonaccini- e con questo riconoscimento vogliamo ancora una volta affermare il nostro impegno per lo sport, tutto lo sport. Non solo quello delle grandi squadre o dei grandi campioni, ma anche lo sport di base, quello che non arriva alla ribalta della cronaca, ma che rappresenta per tante persone, e in particolare per tanti giovani, una straordinaria opportunità per mettersi alla prova e crescere come atleta e come persona. Ed è proprio a loro, alle ragazze e ai ragazzi, che parlano in primo luogo gli obiettivi centrati dalle squadre professionistiche. Come la Pallacanestro Reggiana, che ha portato l’Emilia-Romagna ai vertici europei”.

A ricevere la targa la presidente Veronica Bartoli, il socio e consigliere d’amministrazione Graziano Sassi, l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda. Con loro gli atleti Osvaldas Olisevicius, Leonardo Candi e Mouhamet Diouf insieme al direttore sportivo Filippo Barozzi.

Risale al 6 aprile la vittoria contro i danesi del Bakken Bears, grazie alla quale la Pallacanestro Reggiana è approdata alla finale di Fiba Europe Cup, la seconda a livello internazionale nella storia del club, che nel 2014 aveva vinto l’ Eurochallenge. Il 20 e il 27 aprile le partite di andata e ritorno con i turchi del Bahcesehir. All’iniziativa in Regione hanno partecipato anche i responsabili comunicazione e social media della società: Davide Draghi e Valery Lamberti.