Il Card. Arcivescovo Matteo Zuppi è trattenuto a Roma fino a venerdì prossimo per la 76a Assemblea Generale dei Vescovi, che da ieri è stato chiamato a presiedere. Non potrà, quindi, partecipare ad alcuni appuntamenti previsti in questa settimana.

Oggi, mercoledì 25 maggio alle ore 17.15, l’Immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata processionalmente dalla Cattedrale di San Pietro alla Basilica di S. Petronio, e quindi uscirà sul sagrato in Piazza Maggiore per la tradizionale Benedizione alla Città e all’Arcidiocesi alle 18.00, alla presenza delle autorità cittadine. Il Vicario generale per l’Amministrazione, Mons. Giovanni Silvagni, leggerà il saluto che l’Arcivescovo ha inviato da Roma e Mons. Ernesto Vecchi, Vescovo ausiliare emerito dell’Arcidiocesi di Bologna, impartirà la Benedizione. Successivamente l’Immagine sarà portata sul crescentone, al centro di Piazza Maggiore, per ricevere l’omaggio dei bambini e dei ragazzi che libereranno dei palloncini e consegneranno alla Madonna una loro preghiera personale. Sono invitati particolarmente i fanciulli del catechismo, delle scuole e dei doposcuola. Eseguiranno i loro canti i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre”.

Giovedì 26, Solennità della Beata Vergine di San Luca, alle ore 10.00 nella cripta si svolgerà il ritiro del clero diocesano predicato dal teologo Mons. Severino Dianich, e alle 11.15 in Cattedrale Concelebrazione di tutto il presbiterio, ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale e diaconale. Presiederà Mons. Tommaso Ghirelli, Vescovo emerito di Imola, e il Vicario generale per la Sinodalità, Mons. Stefano Ottani, terrà l’omelia.

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid. Per informazioni www.chiesadibologna.it